Çubuk'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Çubuk’ta unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunların yaşatılması ve çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak sokakta akranlarıyla oynamalarını sağlamak amacıyla Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi, Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğiyle Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi.

İki gün sürecek şenlikte, 7-14 yaş aralığındaki çocukların oynadığı, topaç, çember, misket, başta olmak üzere tamamen organik boya ve ahşaptan oluşan oyuncaklar, şenliğe katılanların ilgisini çekti.

Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer, çocuklarınla değil, akranlarıyla büyümesini istediklerini söyledi.

Şenliğin amacının çocukları bilgisayar ve akılı telefonlardan uzaklaştırmak olduğunu vurgulayan Sayılırer, ‘’Bu şenliğin amacı çocukları dört duvar arasından bilgisayarın önünden çıkarıp, sokakla buluşturmak, arkadaşlarıyla buluşturmak. Zihinsel ve bedensel yeteneklerini en son noktaya kadar burada gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Bunu yaparken sosyalleşmelerini de sağlamayı amaçlıyoruz’’ dedi

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş da çocuklarla birlikte şenlikte topaç çevirme, yakar top, dokuz taş, urgan çekme, bilye, beş taş, aşık oyunu, seksek, çizgi gibi geleneksel oyunları oynadı.

Otantik oyuncakların da sergilendiği şenlikte, geleneksel oyuncaklar da dağıtıldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, Halk Eğitim Müdürü Recai Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Çubuk Doğa Severler Dernek Başkanı Halil Basri Uluğ ve davetliler katıldı.