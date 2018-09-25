Çubuk'ta eğitim toplantısı

ANKARA (AA) - Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, eğitim ve öğretime yönelik toplantı düzenledi.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses, İlçe Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş ve okul idarecileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Sezer, eğitimin bütün sorunların çözümü olduğuna işaret ederek, ilçede bu kapsamda yeni bir eğitim seferberliği başlattıklarını söyledi.

Ülkesine, milletine hayırlı insanlar yetiştirip, çocukları her türlü olumsuzluklara karşı korumada, eğitimcilere büyük görev düştüğünü ifade eden Sezer, öğrencilerin hem okulda hem de okul dışında takip ve kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Sezer, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren eğitimde seferberlik ilan ediyoruz. Memleketin bütün sorunlarının, sıkıntılarının altında eğitim var. Eğitimde başarıyı sağlarsak bu memlekette başarı da olur, birlik ve beraberlik de olur. Öğrencilerinizi kendi çocuğunuz gibi görüp ona göre davranacaksınız. Çocukları tanımayan, hangi ortamda ders çalıştığını bilmeyen bir idareci başarıyı yakalayamaz. Öğretmenlerimizin kişisel ve ailevi sorunları olabilir, müdürlerimiz onları da iyi takip edip baba, anne, ağabey gibi davranmalıdır. İstisnasız her öğrencimiz spor, sanat ve sosyal faaliyetlerden birinin içinde olacaktır. Sorunlu öğrencilerimizi mutlaka özel takibe alalım."

İnternet kullanımı konusunda da okul müdürlerine uyarılarda bulunan Sezer, özellikle dezavantajlı çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda okul müdürleri ve öğretmenlerin daha duyarlı olması ve kendilerini bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayarak, elinden geldiği ölçüde her sabah bir okulu ziyaret edeceğini kaydetti.

Çubuk Belediye Başkanı Acehan da göreve geldikleri günden bu yana eğitim ve öğretime çok önem verdiklerini söyledi.

Çocukları kötü alışkanlıklardan korumanın birinci yolunun onları spor, sanat ve sosyal etkinliklerle buluşturmak olduğunu dile getiren Acehan, öğrencilerin en güzel şekilde yetişmesi için belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Acehan, "Çünkü onlar bizim geleceğimiz ve insana yapılan yatırım en büyük yatırımdır." diye konuştu.