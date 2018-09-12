ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde "Düğünlerde Silaha Hayır" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Çubuk Kaymakamlığı, Çubuk Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından desteklenen kampanyayla, düğün ve benzeri eğlencelerde ölüm ve yaralama olaylarına neden olan silahla havaya ateş edilerek yapılan kutlamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, yaptığı açıklamada, başta mahalle muhtarları olmak üzere ilçede yaşayan herkesi kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Bastırdıkları el ilanları ve broşürlere dikkat çekici notlar yazdıklarını belirten Çam, şöyle konuştu:

"Kutlamalarda havaya sıkılan ve bizim yorgun mermi dediğimiz merminin dönüşü istenmeyen yaralanmalara ve ölümlere sebep oluyor. Ülkemizin dört bir yanında bununla ilgili çok sayıda örnek var. Bunun son bulması için bugünden itibaren tüm halkımızın da desteğiyle muhtarlarımızla birlikte bu kampanya ile ilk adım atılmış olacak. İnşallah bütün Türkiye buna gerekli duyarlılığı gösterir ve bundan sonra hiçbir nişanda, düğünde, maçlardan sonra veya herhangi bir kutlamada yaralanmaya ve ölüme sebebiyet verilmez."

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğurtan Koray Ayhan da mutlu günleri silaha sarılarak kutlamanın yanlış olduğunu kaydetti.