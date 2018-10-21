Çubuk'ta doğa yürüyüşlerine ilgi arttı

ANKARA (AA) - Çubuk ilçesinde sonbahar mevsimiyle doğa yürüyüşlerine ilgi arttı.

İlçenin yüksek kesimleri ve yaylaları hafta sonları Ankara ve çevre ilçelerden gelen doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Doğa yürüyüşüne katılanlardan Fehmi Çalışkan (58), beden eğitimi öğretmeni olduğunu ve 4 yıldır her hafta doğa yürüyüşü yaptıklarını söyledi.

Özellikle kendi yaş grubundaki insanlara spor yapmayı tavsiye ettiğini söyleyen doğa sporcularından Ayhan Fırtına (64) ise "Sağlık için spor, stres dağıtmak için spor, her türlü münferit alışkanlıktan kurtulmak için sporu tavsiye ediyorum." dedi.

Motorlarıyla Ankara'nın doğal güzelliklerini keşfetmeye çalıştıklarını anlatan Muhammet Ali Koca ise her hafta farklı bölgeleri gezdiklerini aktardı.

Çubuk'un doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyleyen doğa yürüyüşçülerinden Deniz Çağatay ise, "Burayı görünce öncelikle buranın Ankara olduğuna inanamıyorsunuz. Ankara içinde böyle bir yer bulmak çok zor. Böyle el değmemiş bir yerin Ankara'ya yakın bir yerde bulunması nedeniyle çok şanslıyız." diye konuştu.

Doğaseverler, çevrenin kirletilmesinden büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, doğanın korunmasını istediklerini dile getirdi.







