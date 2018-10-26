Çubuk’ta çiftçilere zirai tarım ilacı desteği

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çubuk İlçe Ziraat Odası katkılarıyla çiftçilere zirai tarım ilacı dağıtıldı.

Çubuk Belediyesi Lojistik Merkezi’nde yapılan ilaç dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, İlçe Ziraat Odası Başkan Orhan Gülle, Belediye Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif topçu ile destek alan çiftçiler katıldı.

Gülle, burada yaptığı açıklamada, tarım ilaçlarının çiftçilere yüzde yüz hibeli olarak dağıtıldığını belirtti.

Yapılan desteklerin tarımsal üretim açısından önemine işaret eden Gülle, çiftçilerin yanında olunduğu sürece üretimin artacağını ve tarımda dışa bağımlılığın olmayacağını söyledi.

Çubuk Belediye Başkanı Acehan ise, ilçede her zaman üretenin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Son yıllarda Büyükşehir Belediyemizce çiftçiye önemli destekler verilmeye başlandı. Bu destekler hem üreticimize destek olurken hem de tarımsal üretimin artmasına neden oluyor. Üreticimiz elde ettiği desteklerle daha çok üretmeye çalışıyor ve ülke ekonomimiz kazanıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından görevlilerce çiftçilere zirai tarım ilacı dağıtılıp kullanımı hakkında bilgi verildi.