Çubuk'ta çiftçilere yem bitkisi tohumu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 210 çiftçiye 50 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Çubuk'ta çiftçileri desteklemek, gelir seviyelerini artırarak, aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak, tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda elde etmek, yetiştiricilerin yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yüzde 75'i hibe tohum desteği sağlandı.

Çubuk Tarım Kredi Kooperatifinde gerçekleştirilen törene katılan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, ilçenin en önemli gelir kaynaklarının başında tarım ve hayvancılığın geldiğini söyledi.

Hayvancılıkta üretim maliyeti içerisinde karlılığı etkileyen en önemli etkenlerden birinin yem girdisi olduğuna işaret eden Acehan, bu nedenle ilçede yapılan hayvancılığın karlılık düzeyinin arttırılması amacıyla yem bitkisi üretiminin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kendilerine destek veren Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür eden Acehan, bu desteğin çiftçiye hayırlı olmasını diledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mevlüt Oğuz, gelen talep doğrultusunda yaklaşık 500 bin liralık bütçe ile bu desteğin sağlandığını belirtti.

Oğuz, "Büyükşehir Belediyesi olarak Çubuk'ta birçok alanda üreticimizi desteklemekteyiz. Bunlardan bazıları arıcılık, sebzecilik ve hayvancılık. Yapılan tüm desteklerin de yerine en iyi şekilde ulaştığına inanıyoruz. Bu konuda da çok güzel geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Cengiz Akbayrak ise, tahıl üretimi yapılan topraklarda rahatça yetiştirilen bu tohumun ekim alanının artması ve meraların korunması ile hayvancılığın gelişmesinde önemli katkı sağlayacağını söyledi.