Çubuk'ta çiftçilere kurt üzümü tanıtıldı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde çiftçilere "kurt üzümü" diye adlandırılan "goji berry"nin tanıtımı yapıldı.

Çubuk Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda özellikle Tibet ve Moğolistan gibi Asya kıtasının yüksek kesimlerinde yetiştirilen ve "kurt üzümü" olarak bilinen "goji berry"nin nasıl yetiştirileceği, özellikleri, verimi, pazarı gibi konular ziraat mühendislerince anlatıldı.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, çiftçileri alternatif ürünlere yönlendirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İlçemizin bazı kesimleri bu tür meyve yetiştiriciliğine çok uygun. Biz çiftçilerimizin emeğinin karşılığını almasını ve para kazanması istiyoruz. Bu nedenle bu tür alternatif ürünleri çiftçilerimize tanıtıyoruz. Bu meyveler fideleri dikildikten sonra 4 yıl gibi bir sürede tam verimli oluyorlar. Ürünün ekonomik getirisi bir hayli yüksek. Kilogramı 30-70 lira arasında alıcı buluyor ve bir ağaçtan 30-50 kilogram arasında meyve alınabiliyor. Yüksek rakımları seven bu meyve, hem ilçemizin hem de ülkemizin ihracatında önemli bir kaleme sahip olabilir."

Goji berry yetiştiricilerinden Halil Yaşar da meyvenin çok sulu ve tatlı olduğunu ifade ederek şu bilgileri aktardı:

"Tadı, yaban mersini ve kiraz arasında olan goji berry taze meyve olarak tüketildiği gibi kuru üzüm olarak da talep görüyor. Bu meyvenin yapraklarından bitki çayı, saplarından da yağ yapılmakta. Bu bitki özellikle güneş ışığını görecek şekilde bol sulu ortamlarda yetiştirilmelidir. 2 yaşına kadar meyve vermeyen bu bitkide en güzel verim 4 ila 5 yaşlarında alınıyor."