ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde öğrencilerin başlattığı "Çevreyi temiz tutalım, geleceğimizi karartmayalım" adlı kampanyaya Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan çorba dağıtarak destek verdi.

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer ve ilçe protokolünün de destek verdiği kampanyayla okul ve çevreleri öğrenciler tarafından temizlendi.

Programda konuşan Kaymakam Sezer, bu yaşlarda verilen bu tür eğitimlerin gelecekte önemli bir kazanım elde edilmesine katkı vereceğine işaret ederek, "Çocuklarımızı çok heyecanlı görüyorum. Gençler en iyi temizlik kirletmemektir. En büyük sloganımız şu olsun. Bu gelecek bizim ve sizin içindir. Yarın bizlerin yerinde sizler olacaksınız. Çevreyi ve doğayı temiz tuttuğunuzda geleceğiniz çok daha iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da, amaçlarının ilçe genelinde çevre bilincini kazandırmak olduğunu kaydetti.

Çöplerin çevre kirliğinin yanında insan sağlığına da büyük zararlar verdiğini aktaran Başkan Acehan, "Çöp konteynırlarının kapakları açık bırakılırsa, bunlar devrilirse, onun içinde ki çöpler zamanında alınmazsa onlarda hem sineklerin hem sokak hayvanlarının bu alanlara gelmelerini sağlıyor. Çöpleri zamanında atmak konusunda duyarlı olalım. Özelikle doğada pikniğe gittiğiniz zaman çöpleri bir poşete toplayıp geriye getirelim. Oralarda bırakmayalım. Bunları büyüklerinize de anlatınız." diye konuştu.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ünal Ayten ve Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Bektaş da katıldı.



