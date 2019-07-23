Çubuk'ta buğday hasadı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, hububat hasadının bereketli olmasını diledi.

İlçe Ziraat Odası tarafından Kargın Mahallesi’nde düzenlenen buğday hasadı törenine katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, biçerdövere binerek hasat yaptı.

Başkan Demirbaş, sıcaktan bunalan çiftçilere ve biçerdöver sürücüsüne soğuk içecek ikram etti.

Çocukluğunun köyde tarlalarda çalışarak geçtiğini hatırlatan Başkan Demirbaş, çiftçileri ziyaret etmek ve onlarla sohbet etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yağışlar nedeniyle hasadın geç başladığını vurgulayan Başkan Demirbaş, buna rağmen bu sezon rekoltenin yüksek olmasının üreticiyi mutlu ettiğini anlattı.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de ilçe genelinde buğday hasadına başlandığını belirtti.

Dönüm başına 200-250 kilogram verim beklendiğini belirten Gülle, "Ben buradan hem çiftçilerimizi hem de muhtarlarımızı uyarıyorum. Hem biçerdöver fiyatları konusunda hem de biçerdöverle hasat yaparken tane kaybı noktasında çok dikkatli olmalılar. Tane dökülmesi konusunda ise ilgililerin yanında oda olarak bizde gönüllü olarak denetim yapıyoruz. Çiftçimiz traktör römorkunun gölgesinde beklemesinler, biçerdöverlerin arkasında kontrol etsinler. Şikayetlerini de hem bize hem de ilçe tarım müdürlüğüne bildirsinler" diye konuştu.



