Çubuk'ta arı kovanlarına ayı saldırısı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde ayılar arı kovanlarına zarar verdi.

Hacılar Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde arıcılık yapan Fikri Demirhan'a ait arı kovanları 5 gün üst üste ayı saldırısına uğradı.

Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin bahçesine gelen ayıların 5 gün üst üste arı kovanlarına saldırarak kovanlara ve arılarına zarar verdiğini söyledi.

Ayı saldırısının şokunu atlamadığını ifade eden Demirhan, ayının insandan ve sesten korkmadığını belirtti.

Saldırılarda ayının toplam 12 kovana zarar verdiğini anlatan Demirhan, şunları kaydettii:

"Yaklaşık 25 yıldır arıcılık yapıyorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. 8 yıl önce de gelmişti ama bir kere gelip bir kovana zarar verdikten sonra gitmişti. Bir daha da görmemiştik. Bu seferki saldırıda üst üste 5 gün geldi. 12 kovanı devirdi. Bazı kovanları parçaladı, bazılarının arı larvalarını yedi, bazılarının da arılarını öldürdü. Gece sese kalktığımda kovanların sonunda gördüm. Bir gün sabaha kadar gitmedi buradan. Ben nöbet tuttum, o da bekledi. Uyarı amaçlı tüfekle ateş de açtım, fakat gitmedi. Sonra gece yarısı yavruları da geldi. Ertesi gün yeniden geldi. Bağırıyorum, çağırıyorum ama korkmuyor. Duvarın arkasına geçiyor ben gidince tekrar geliyor. Köpeklerden de hiç çekinmiyorlar. Endişeliyiz."

- Mahalle sakinleri ayı nöbetinde

Olaydan sonra mahallede herkesin tedirgin olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Harun Sarıkaya ise "Ayılardan korunmak için evlerin önüne köpek bağladık, geceleri ışıkları yakıyoruz, ses yapıyoruz. Şükür Allah'a bizim eve gelmedi. Buraya geliyor ama bu köyde arılara zarar veriyor, armut, vişne ağaçlarını kırıyor. Bahçelere zarar veriyor. Bize her şekilde zarar veriyor." diye konuştu.