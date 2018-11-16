Çubuk'ta 6 bin fidan dağıtıldı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi tarafından başlatılan ağaçlandırma projesiyle fidan dağıtımı yapıldı.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş ve birim müdürleri katıldı.

Fidan dağıtımı hakkında bilgi veren Karakuş, belediye olarak ilçenin yeşillendirilmesi için yoğun bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Boş buldukları her yeri ağaçlandırmaya çalıştıklarını anlatan Karakuş, "Belediye Başkanımız Tuncay Acehan'ın talimatlarıyla son yıllarda ağaçlandırma adına çok ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Amacımız ilçemizi eskiden olduğu gibi 'Yeşil Çubuk'a dönüştürmektir. Hem Orman Bölge Şefliği tarafından hem belediyemiz tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına vatandaşlarımızın da destek olması için ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Onlar da bahçelerinin bir köşesini, evlerinin bahçelerini, mezarlıkları ağaçlandırsınlar istiyoruz." dedi.