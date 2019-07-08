Çubuklu sporcular Wushu Kungfu şampiyonasından madalyalarla döndü

ANKARA (AA) - Çubuk Halk Eğitim Merkezinin açtığı Wushu Kungfu kursuna katılan öğrenciler, katıldıkları15 Temmuz Şehitleri Uluslararası Açık Kyokushin Şampiyonası'ndan (15 th July Martyrs Day Turkısh Internatıonal Open Kyokushın Champıonshıp) 2 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalyayla döndü.

Ankara’nın Akyurt ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Uluslararası Açık Kyokushin Şampiyonası’na katılan Çubuk Halk Eğitim Merkezi Wushu Kungfu Takımı antrenörü ve sporcuları, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Kendisinin de ağır siklette yarışmaya katıldığını hatırlatan Çubuk Halk Eğitim Merkezi Antrenörü Halit Erdemir, kendisiyle birlikte yarışmadan 5 madalya alarak ilçelerine döndüklerini söyledi.

Hiçbir destek olmadan kendi imkanlarıyla sporcu yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Erdemir, 350'nin üzerinde sporcunun katıldığı birda çok büyük başarı elde ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

‘’Bu turnuvada milli sporcu olarak kendim de yarışmaya katıldım. Ağır siklette yarıştığım turnuvada bu yıl Türkiye şampiyonu olan sporcuyu yenerek altın madalya aldım. Sporcularımızdan Nihat Bağ, büyük erkeklerde altın madalya alarak birinci oldu. Rabia Avan, yıldız bayanlarda gümüş madalya, Omur Çelik 85 kilogramda gümüş madalya ve Fahriye Erdemir, genç bayanlarda bronz madalya aldı. Hedeflerimiz çok büyük ancak beklenen destekleri alamadığımız için yeterli sayıda sporcu yetiştiremiyoruz. Salonumuz yetersiz olduğu için sporcularımızı istediğimiz düzeyde yetiştiremiyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen elde ettiğimiz başarı önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum.’’