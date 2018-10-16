Çubuklu okçulardan 9 madalya

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı, katıldığı Cumhuriyet Okçuluk Turnuvası'nda 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya aldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu İl Temsilciliğinin desteğiyle Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübünce Yenimahalle ilçesinde düzenlenen turnuvada, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Takımı 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı antrenörü Murat Arıöz, katıldıkları turnuvalarda istedikleri başarıları yakaladıklarını ve bunun da kendilerini çok sevindirdiğini belirtti.

Arıöz, Ankara'da düzenlenen ve 2 gün süren turnuvaya 15 öğrenci ile katıldıklarını, elde ettikleri başarıların her geçen gün artarak devam ettiğini kaydetti.

İlçede sportif faaliyetlerin ve elde edilen başarıların her geçen gün arttığına dikkat çeken Arıöz, şöyle konuştu:

"Sağolsunlar Belediye Başkanımızın destekleri ve himayelerinde kurulan kulübümüz, hem öğrenci sayısını arttırmış, hem de elde ettiği başarıları arttırarak devam ettirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada bu çok daha iyi bir şekilde anlaşılmaktadır. Elhamdülillah Çubuk’ta okçuluk sporunun altyapısını oluşturduk. Elde edilen başarılardan dolayı başta sporcularımız olmak üzere, onlara her daim destek olan Belediye Başkanımız Tuncay Acehan'a ve ailelerine çok teşekkür ediyorum."

Elde ettikleri başarıları ilçe halkına armağan ettiklerini anlatan Arıöz, "Çekişmeli geçen turnuvada sporcularımızdan Sude Hira Bektaş, İbrahim Yıldız ve Elif Zeren Baştuğ altın, Burak Çayırhan ve İhsan Yiğiner gümüş, Erencan Arık, Keriman Ahsen Arıöz, Abdullah Bektaş ve Arda Şahin bronz madalya aldı. Beyza Karcı, Berra Metin, Ecrin Kale, Sude Hira Bektaş, Ahmet Tuna Teber ikincilik, Keriman Ahsen Arıöz ve Ural İçel üçüncülük kupasının sahibi oldu. Biz tüm bu kupaları ilçe halkımıza armağan ediyoruz." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da yayımladığı mesajla başarılı sporcuları ve ailelerini tebrik etti.

Mesajında sporcuların başarılarının kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Acehan, "Göreve geldiğim günden bu tarafa özellikle çocuklarımızın mutlaka bir spor dalıyla uğraşmalarını istedim. Bunun için de birçok spor dalını içerisinde barından Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü kurduk. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır. Okçu takımımızın başarısı da gösteriyor ki bu hedefte bir nebze de olsun başarılı olduk." ifadesini kullandı.