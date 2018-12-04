Çubuklu okçular 15 madalya kazandı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Olimpik Okçuluk Takımı sporcuları katıldıkları Sevgi Okları Kulüpler Arası Salon Okçuluk Ankara Turnuvası'nda 15 madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu İl Temsilciliği'nin desteğiyle Özel İncek Okulu tarafından düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya katılan okçular 4 altın, 1 gümüş ve 10 bronz madalya ile 4 kupa elde etti.

Takımın antrenörü Murat Arıöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 sporcuyla katıldıkları son turnuvada istedikleri başarıyı yakaladıklarını söyledi.

Kazandıkları madalyaları ilçe halkına armağan ettiklerini belirten Arıöz, "Elde edilen başarılar dolayısıyla başta sporcularımız, aileleri ve bize sınırsız destek veren Belediye Başkanımız Tuncay Acehan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.