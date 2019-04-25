Çubuklu öğrencilerin projesi Türkiye 4'üncüsü oldu

ANKARA (AA) - Çubuk Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi öğrencileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen yarışmada Türkiye 4’üncüsü oldu.

Danışman öğretmen Bünyamin Aktaş rehberliğinde öğrencilerden Ömer Faruk Horat ve Mustafa Küpeli, yaptıkları "Hareketli Kanatlar Rüzgar Türbini Projesi"yle yarışmaya katıldı.

Okul Müdürü Servet Gürdağ, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Spor Sarayı'nda düzenlenen törenle 4'üncülük ödülünü aldığını bildirdi.

Öğrencileriyle gurur duyduklarını vurgulayan Gürdağ, şunları kaydetti:

"İstanbul’da düzenlenen törende ödüllerini alan öğretmen ve öğrencilerimiz, Enerji Forum ve Fuarı'nı da gezerek enerji verimliliği konusunda yerli ve yabancı uzmanlardan bilgi aldılar. Projede görev alan tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimize öncülük ettiği için Bünyamin Aktaş öğretmenize çok teşekkür ediyorum. Biz okul olarak öğrencilerimizin hazırladıkları her projeyi destekleme kararı aldık. Hedefimiz öğrencilerimizin bir şeyler üretmelerini ve geliştirmelerini sağlamak. Bu projeler hem öğrencinin motivasyonunu artırmakta, hem bilgi ve becerisini geliştirmekte hem de bilimsel düşünmesine katkıda bulunmaktadır."

Rehber öğretmen Bünyamin Aktaş ise "Yenilenebilir enerji projesi üzerindeki yoğun çalışmalar neticesinde güzel bir çalışma yaptık. Bu projede elbette en büyük emek öğrencilerimizin. Kendilerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.