Çubuklu öğrenciler hazırladıkları dergiyi tanıttı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde Dilin Kadarsın Projesi kapsamında öğrenciler tarafından hazırlana derginin 8. sayısının tanıtımı yapıldı.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Dilin Kadarsın Projesi kapsamında öğrencilerin çıkardığı aynı adlı derginin 8. sayısı çıktı.

Derginin son sayısı, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Çubuk Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe genelinde dağıtılan dergilerin 8. sayısının yayımlanmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Projenin Çubuğa değer kazandırdığını ifade eden Aslan, "Bu sayıda yeni okullar da projeye dahil oldu. Projenin meyvesini verdikçe daha çok heyecanlanıyoruz. Bu projenin asıl meyvesini gelecekte çok daha iyi toplayacağız. Eğitim bir iklim işidir, siz o iklimi oluşturursanız meyveler kendiliğinden oluşacaktır." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da projeyi 4 yıldır devam ettiren Aslan'a teşekkür etti.

Öğrencilerin eserlerini yakından takip ettiğini dile getiren Acehan, şunları söyledi:

"Sergilenen eserleri görünce öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Harika işler çıkarmışlar. Bir hekim olarak şunu söylüyorum. Bir insanın kelime dağarcı ne kadarsa düşünme kabiliyeti de o kadar yüksektir. Ama ne yazık ki günümüzde bilgisayar ve sosyal medya gibi araçları kullanan popüler kültürün sahipleri bundan yoksunlar. Bu proje bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Etkinlikte yazar Sümeyye Bülbül de yazarlık ve düşünme konusunda konferans verdi.

Katılımcılar, programın ardından öğrencilerin eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.