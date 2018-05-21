Çubuklu judoculardan 29 madalya

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, düzenlenen Judo Turnuvası'nda 29 madalya kazanarak takım halinde Ankara birincisi oldu.

Gölbaşı ilçesinde düzenlenen "Nesibe Aydın Ankara Bölgesi Minikler Arası 2. Judo Turnuvası"na katılan Çubuklu judocular 6 altın, 7 gümüş ve 16 bronz madalya kazandı.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Antrenörü Ahmet Koçyiğit, yaptığı açıklamada, 40 sporcu ile katıldıkları turnuvadan Ankara birincisi olarak dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Judo takımı olarak her geçen gün başarıları ve madalya sayılarını artırdıklarını anlatan Koçyiğit, "Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuvaya 16 takım ve 400’e yakın sporcu katıldı. Kazandığımız madalyalarla sporcularımız bir kez daha başarılarını kanıtlamış oldu. Kazandığımız bu başarıyı ilçe halkımıza armağan ediyoruz." dedi.

Koçyiğit, hedeflerinin milli takıma sporcular yetiştirmek olduğunu, ilçelerinin ismini tüm dünyada duyurmak istediklerini kaydetti.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da judo takımının elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları tebrik etti.