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Çubuk'a biyogaz müjdesi

- Çubuk Belediye Başkanı Acehan: - "İlçemizdeki hayvancılık sayesinde enerjide dışa bağımlılık bir miktarda olsa azalacak. İlçemiz gibi iki ilçeye yetecek elektrik Çubuk’ta üretilecek"

02 Mart 2018 Cuma 13:50
Çubuk'a biyogaz müjdesi
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ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu ilçeye hayvansal atıkların bertarafı için 3 biyogaz tesisi kurulacağını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda besicilerle bir araya gelen Acehan, hayvancılığın en büyük sorunlarından birinin atıkların bertaraf edilmesinde yaşanan sorunlar ve bunun işletmelere yüklediği ek maliyet olduğunu vurguladı.

Acehan, biyogaz tesisleri ile atıkların, ekonomiye kazandırılırken üreticilere ek maliyet getirmeden bertaraf edileceğini böylelikle çevreye ve insan sağlığına zararının olmayacağını kaydetti.

- İki ilçeye yetecek elektrik üretilecek

Hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin işletmelerin birinci önceliğinin çevre olması gerektiğine dikkati çeken Acehan, şöyle konuştu:

"İnsanların zarar göreceği, rahatsız olacağı faaliyetleri ne olursa olsun engellememiz gerekiyor. Bunun için ilçemizde 3 noktada biyogaz tesisi kurulması noktasında bir çalışma başlattık. Bunlardan ilkini Ömercik Mahallemizde kuracağız. İhalesi belediyemiz tarafından yapıldı. Diğeri ise Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi’nde 50 dönümlük bir alanda kurulacak, ihale şartnamesi hazırlandı. Allah nasip ederse nisanın ilk haftasında da buranın ihalesini gerçekleştireceğiz."

Acehan, kurmayı planladıkları üçüncü tesis için de yer aradıklarını dile getirerek, "Yapılacak çalışma sonucunda hem gübrelerden hem de kimyasal ilaçlardan kaynaklanan çevre kirliliği önlenmiş olacak. En önemlisi de ilçemizdeki hayvancılık sayesinde enerjide dışa bağımlılık bir miktar da olsa azalacak. İlçemiz gibi iki ilçeye yetecek elektrik Çubuk’ta üretilecek." ifadelerini kullandı.

Besi çiftliklerine yönelik denetimleri artırdıklarını hatırlatan Acehan, çevre temizliği ve ilaçlama kurallarını ihlal edenlere ceza kesileceğini belirtti.

Toplantıda, belediyenin anlaşmalı olduğu firma sahipleri tarafından ilaçlama ve atıkların nasıl toplanılacağı konusunda bilgilendirme yapıldı, besicilerin talep ve önerileri dinlendi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBiyogazÇubukEkonomiElektrikHayvancılıkTuncay Acehanüretim
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