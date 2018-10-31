Çubuk ve Akyurt’ta arazi toplulaştırma projesi sürüyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ve Akyurt ilçelerinde devam eden arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet projeleri hakkında mahalle muhtarlarına bilgi verildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Akyurt ve Çubuk ilçelerinde yürütülen arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri devam ediyor.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, yürütülen çalışmalar hakkında mahalle muhtarlarına bilgi aktarıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ın da katıldığı toplantıda konuşan firma yetkilisi ve proje sorumlusu Mehmet Demiraslan, Çubuk'ta 12, Akyurt'ta ise 10 mahallede projenin sürdürüldüğünü söyledi.

Kadastro parsellerin alan kontrolleri ve otomasyonunun yapıldığını belirten Demiraslan, "Sosyal yapı etüt raporu tamamlandı. Tescil harici yerler hazırlandı. Toprak etütleri yapılarak toprak sınıflandırması haritaları hazırlandı. Biz bugüne kadara yapılan çalışmaları aşama aşama tüm taraflara bilgi veriyoruz. Yapılabilecek en hızlı şekilde çalışmaları tamamlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Çubuk Belediye Başkanı Acehan ise tarım arazilerinin ekonomik şekilde üretim yapılamayacak derecede bozulduğunu bildirdi.

Yapılan çalışmanın tarım üretimini arttıracağını ve üretimin ekonomik hale geleceğini vurgulayan Başkan Acehan, uygulamayla bugüne kadar dağ gibi büyüyen sosyal problemlerin de çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

İlçenin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığına dikkati çeken Başkan Acehan, "Bu uygulama ile küçük, parçalı ve kullanımı zor araziler azalacak. Düzenli ve ideal parseller oluşacak. Her parsel yola cepheli bir şekilde yeniden düzenlenecek. Yolu olmayan arazi kalmayacak. İlçemizde kullanılabilir, üretim yapılabilir arazi miktarı aratacak. Aynı zamanda yapılan bu çalışmalarla birlikte arazilerin değeri de artacak." diye konuştu.



