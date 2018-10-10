Çubuk turşusu ve agat taşına destek

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi tarafından Çubuk turşusunu hem de agat taşının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan projeye Ankara Kalkınma Ajansınca 431 bin liralık destek sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından uygulanan Yerel Ürünlerin Ticarileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulan Çubuk Yöresel Ürünler Gelişim Projesi kabul edildi.

Projeye ajans tarafından sağlanan 431 bin lira destekle ilçede daha sağlıklı turşu üretilmesini sağlamak amacıyla laboratuvar kurulacak ve agat taşı ile turşu işlenmesinde kullanılmak üzere yeni araç ve gereçler alınacak.

Belediye Başkanı Tuncay Acehan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kabul edilen projenin hem Çubuk turşusunu hem de Çubuk agat taşını geliştirmek için olduğunu belirtti.

Kalkınma ajansı tarafından daha önce de Çubuk turşusu ve Çubuk agat taşı için destek verildiğini hatırlatan Acehan, "Şimdi de devam eden projeleri geliştirmek için yeni bir proje hazırladık. Yapılan bu proje kapsamında agat taşını işlemesine katkı sağlamak için fiber lazerli markalama makinesi alınacak. Ayrıca geleneksel ev tipi turşu üretimine katkı sağlayacak yeni makinalar da alınacak." ifadelerini kullandı.