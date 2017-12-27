Çubuk Terör Mağdurları Derneğinden şehit yakınlarına ziyaret

ANKARA (AA) - Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan ve üyeleri, Kocaeli'nde ikamet eden Çubuklu şehit yakınlarını ziyaret etti.

Başkan Avan, ilçenin 65'inci şehidi Raşit Yücel'i anmak için Kocaeli'ne gittiklerini belirterek, şehidin hem ailesini ziyaret ettiklerini hem de şehidi kabri başında andıklarını söyledi.

Vatan için canını feda eden hiçbir kişinin unutulmadığını ve unutmayacaklarını dile getiren Avan, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere 17 Aralık 2016 Cumartesi günü sabah saatlerinde Kayseri 1’inci Komando Tugay Komutanlığından çarşı izine çıkan sivil kıyafetli askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerce araç ile yapılan bombalı saldırıda 13 askerimiz şehit olmuş, 48 askerimiz de yaralanmıştı. Bu şehitlerimizden birisi de, Çubuk ilçesi Çatokcular köyü nüfusuna kayıtlı Ferit Yücel’in oğlu Raşit Yücel'di. Ailesi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşadığı için şehidimiz Raşit Yücel, Körfez ilçesinde defnedilmişti. Biz dernek olarak şehitlerimiz nereye defnedilirse defnedilsin, ailesi nerede yaşarsa yaşasın hemşehrilerimizin her zaman yanındayız ve onları hiçbir zaman unutmayız. Şehidimizin şehadetinin birinci yılında hem kendilerini anmak hem onunun nezdinde tüm şehitlerimizi yad etmek ve ailesinin yalnız olmadığını göstermek amacıyla Kocaeli’ne gittik. Ziyarette tüm şehitlerimizin ruhlarına Mevlid-i Şerif okutulup dua ettik."

Şehit babası Ferit Yücel’in ve yakınlarının ziyaretten çok memnun olduklarını anlatan Avan, ziyaretin anısına 69 şehit resimlerinin bulunduğu şehit panosu, şehitler duvar saati, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini sözlerine ekledi.