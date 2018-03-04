Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odasında yeni dönem

ANKARA (AA) - Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odasında, Fatih Reşat Neşeli başkanlığa seçildi.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde yapılan Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası Genel Kurulunda, Fatih Reşat Neşeli, Adnan Yazıcı ve Ayhan Şahan'ın başkanlığındaki üç listeyle seçime gidildi.

Oda yönetiminde 25 yıldır başkanlık yapan Zekeriya Erdoğmuş'un katılmadığı seçimde, 450 oy alan Neşeli, yeni oda başkanı oldu.

Genel kurulda, diğer adaylar Yazıcı 98, Şahan ise 81 oy aldı.

Neşeli başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda da Halil Özbey, Satılmış Mutlu, Bekir Taşlı, Yüksek Tüfeközdemir, Aytekin Şen ve Halil Gökmen yer aldı.

Başkanlığa seçilen Fatih Reşat Neşeli, yaptığı konuşmada, esnafa daha güzel hizmetler sunmak için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını söyledi.



