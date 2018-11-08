Çubuk OSB'deki arsa bedellerinde indirim uygulanacak

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) arsa bedelinde yeni bir indirim yapıldığını belirtti.

Aynı zamanda Çubuk OSB'nin başkanı olan Acehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yılı aşkındır devam eden OSB ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli bir destek geldiğini söyledi.

- "Çubuk'ta yüzde 80 indirim uygulanacak"

Cumhurbaşkanlığı'nın 300 sayılı kararıyla organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi yapılacağına karar verildiğini belirten Acehan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 12 yıl önce başlayan ve bir yıl önce altyapısı tamamlanan projede yer tahsisleriyle ilgili kuralar çekilmişti. Yaklaşık 90 tesisten oluşan ve 100, 200 ve 500 başlık tesislerin yapılacağı OSB alanında fiyatların yüksek olduğunu belirten üreticiler, henüz herhangi bir yatırım yapmamışlardı. Geçtiğimiz haziran ayında Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 60’lık bir indirim yapılmıştı ama hak sahipleri buna rağmen yatırım yapamamışlardı. Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman olduğu gibi üreticimizin imdadına yetişti ve yatırım yapacak üreticilerimize önemli bir destek verdi. Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkında 14.5.2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki, kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasını değiştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek karara göre, ikinci kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 60 indirimli, üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 80 indirimli ve dördüncü, beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde yüzde 100 indirimli olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. İlçemizdeki OSB’de bu oran yüzde 80 olarak uygulanacak. Verilen bu karar sadece bizim ilçemizde değil tüm yurtta yatırımların artmasına katkı verecektir.’"

Acehan, alınan son karar ile üreticinin önünde yatırım yapmaması için herhangi bir engelin kalmadığını sözlerine ekledi.