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Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odasının genel kurulunda başkanlığına Rumi Türkoğlu seçildi. Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki başkanlık seçimine misafir olarak katılan Belediye Başkanı Tuncay...

02 Mart 2018 Cuma 20:34
Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu
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ANKARA (AA) - Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odasının genel kurulunda başkanlığına Rumi Türkoğlu seçildi.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki başkanlık seçimine misafir olarak katılan Belediye Başkanı Tuncay Acehan, yeni yönetimle uyum için de çalışacaklarını ve ilçe esnafının sıkıntılarını giderebilmek adına her türlü çabayı sarf edeceklerini söyledi.

Denetleme, faaliyet ve bütçe raporlarının okunması ve oylanmasının ardından ilçede esnaflıkta 40 yılını dolduran üyelere plaket takdim edildi.

3 listeyle gidilen seçimlerde, 823 oda üyesinden 583'ü oylamaya katıldı.

Rumi Türkoğlu 235 oyla oda başkanı seçilirken, eski Başkan Gaffur Zengin 170 oy, Salih Koçak ise 172 oy aldı.

Oda yönetimine ise Oktay Mutlu, Aydın Topçu, Ali Kurçay, Melike Kalaycı, Yusuf Demirel ve İlhan Onbaş seçildi.

Denetim üyeliklerine de Hayrullah Şahin, Derya Demir ve Yakup Kurnaz getirildi.

Başkanlığa seçilen Rumi Türkoğlu, seçim sonunda yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek, esnafa daha güzel hizmetler sunmak için çalışacaklarını söyledi.

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AnkaraÇubukEsnafOdaSanatkarSeçim
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