Çubuk Kaymakamı Sezer, terör mağdurlarını ziyaret etti

ANKARA (AA) - Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğini ziyaret etti.

Sezer, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneğini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Zeki Avan'dan derneğin faaliyetleri ve şehitlerin öz geçmişleri hakkında bilgi aldı.

İlçede göreve başladığı günden itibaren derneğin faaliyetlerinin dikkatini çektiğini dile getiren Sezer, "Şehitlerimiz, şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve aileleri bizim başımızın tacıdır. Bizler onlar için ne yapsak azdır." dedi.

Avan ise amaçlarının bu topraklar için canlarını feda eden vatan evlatlarını ve ailelerini unutturmamak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çubuk ilçemiz 71 şehidi ile Türkiye'de nüfusu oranına göre en çok şehit ve gazisi olan ilçedir. İlçemizde şehit ailelerimizin birlik ve beraberliğini sağlamak, mağdur ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi şehitlerimizi unutturmama amacıyla dernek faaliyetlerini sürdürmekteyiz."

Avan, Sezer'e ilçenin 71 şehit fotoğrafının bulunduğu şehitler panosu ve Türk bayrağı hediye etti..

Ziyarette, şehit babaları Ramazan Gergin, Beytullah Delimehmetoğlu, şehit kardeşi Yusuf Şahin ile gaziler Hasan Yalama ile Muhittin Sarıkaya da hazır bulundu.