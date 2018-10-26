Çubuk Kaymakamı Sezer, muhtarlarla buluştu

ANKARA (AA) - Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Sezer'in yanı sıra Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, çeşitli kurumların temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Kaymakam Sezer, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, muhtarların devletin en temel taşı ve en ücra noktasına kadar ulaşan gözleri ve kulağı olduğunu söyledi.

Kırsal mahallelerde muhtarlarla işbirliği içerisinde üretimi artırmak için çalışmalar yapacaklarını anlatan Sezer, "Çubuk’u özellikle hayvancılık noktasında eski günlerine döndürmek için el birliğiyle çalışacağız. Üretimin olmadığı yerde kalkınma olmaz. Ülke kalkınmasına biz de Çubuk’tan üretimlerimizle destek olacağız. Tarım ve hayvancılık konusunda ülkemizin ve ilçemizin gelişmesi için her türlü çalışmayı birlikte yapacağız." diye konuştu.

Sezer, muhtarlarla işbirliği içerisinde düğünlerde silah atma olaylarını bitirmek istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birimizin canı yanmadan, bu silah atma işlemini bitirmeliyiz. İnsanlar düğüne katılmaktan korkar hale geldi. Artık rahat şekilde düğünlere katılmalılar. Devletin en temel görevi insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bu nedenle de muhtarlarımız bizzat tüm düğünleri takip etmelidirler. Şüpheli bir kişiyi gördüğünüz zaman hemen jandarmamıza ve emniyetimize haber veriniz."

Belediye Başkanı Acehan ise, güvenlik anlamında son günlerde yapılan çalışmaların tüm ilçe halkı tarafından taktir gördüğünü kaydederek, "Yapılan sık uygulamalar sonucu suç örgütlerine göz açtırılmıyor. Özellikle trafik denetimleri kazaların azalmasına neden oldu." diye konuştu.

Belediye olarak mahallelerin sorunlarını gidermek için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Acehan, mahallelerde yaptıkları ve yapacakları projeleri anlattı.

Toplantıda daha sonra mahallelerin sorunları ele alındı.