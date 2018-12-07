Çubuk Kaymakamı Sezer muhtarlarla buluştu

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Sezer, bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, güvenliğe büyük önem verdiklerini, bu kapsamda ilçede denetimleri artırdıklarını söyledi.

"Tüm birimlerimizle çalışmalarımızı artırdık. Muhtarlarımızın da bu konularda duyarlı olmaları gerekiyor." diyen Sezer, bir diğer önemli konunun eğitim olduğunu vurguladı.

Sezer, eğitimdeki tüm sorunları masaya yatırdıklarını ve bu konuda öğretmenlerin aileleri tek tek ziyaret ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Şu anda öğretmenlerimiz ev ev dolaşıyor, ailelere misafir oluyorlar. Ailelerimizi de eğitim sürecine dahil ederek, çocuklarımızla ilgili istişareler yapıyoruz. Neden bunları yapıyoruz çünkü çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu nedenle de çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Bu nedenle de eğitim ve güvenlik bizim olmazsa olmazımız."

İlçede uyuşturucu ile mücadele konusunda da topyekün mücadele başlattıklarını dile getiren Sezer, "Bu işin sosyal, psikolojik, ekonomik, tedavi ve eğitimsel boyutu var. Sonuna kadar bu konuda mücadelemiz devam edecek. Çubuk her konuda marka haline gelecek, insanların huzur, güvenlik ve eğitim için tercih ettiği esenlik şehri olacak." diye konuştu.

Toplantıda Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.