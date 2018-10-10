Çubuk Kaymakamı Sezer, huzurevini ziyaret etti

ANKARA (AA) - Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer ve beraberindeki heyet Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulunan Sezer, huzurevi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Sezer, yaşlıların elini öperek, "Sizler asla sahipsiz değilsiniz, bizler sizlerin evlatlarıyız. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda bana geliniz. Bizler her türlü sıkıntınıza ortak olmak isteriz" dedi.

Huzurevi sakinleriyle aynı sofrada yemek yiyen Sezer, Kahramankazan yapılan Ankara Bocce Şampiyonasında birinci olan Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Bocce Takımı sporcularını elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Kaymakam Sezer, yüz yaşına giren Aşık Veysel’in köyü olan Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünden Temam Şen’i de odasında ziyaret ederek halını hatırını sordu. Kaymakam Sezer bir süre Şen ile sohbet etti. Şen, Kaymakam Sezer’e Aşık Veysel’in şiirlerini okudu.

Yaşlılarla tek tek ilgilenen Sezer, huzurevinin yemekhanesi, odaları, revir ve çalışma odalarında incelemelerde bulundu.

Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Bocce Takımı sporcularıyla bocca oynayan Kaymakam Sezer, huzurevinde bulunan atölyeleri de inceledi.

Kaymakam Sezer, daha sonra huzurevi müdürü Emin Tamtürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mumin Topaktaş, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş ve daire amirleri de hazır bulundu.