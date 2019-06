Çubuk İMDER’den Kaymakam Sezer’e ziyaret

ANKARA (AA) - Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği (Çubuk-İMDER) Başkanı Uğur Murat Neşeli ve beraberindeki heyet, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Sezer, Çubuk- İMDER’in kurulmasından ve çalışmalarına başlamasından dolayı memnun olduğunu belirtti.

Her alanda birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Sezer, "İlçede her alanda birlik ve beraberliğin devam etmesini istiyorum. Birlikte hareket edilirse her sorunun üstesinden gelinir. Önemli olan hareketin bu şekilde devam ettirilmesidir." dedi.

Kendisine iletilen öneri, istek ve talepleri kısa sürede değerlendireceklerini bildiren Sezer, "Bizler bu ilçeye ve halkına hizmet etmek için varız. Allah’ın izniyle çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla, belediyemizle, üniversitemizle, esnaflarımızla, halkımızla ortak hareket ettiğimiz sürece bu ilçe her alanda daha çok ilerleyecektir." diye konuştu.

Kaymakam Sezer’in göreve geldiği günden bu tarafa çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Neşeli ise bugüne kadar atılmayan adımların atıldığını ve bu nedenle tüm ilçe halkının memnun olduğunu söyledi.

Ziyarette yönetim kurulu üyelerinden Oğuzhan Demirel, Cemal Tekin, Halil Gökçe, Ahmet Benli ve Nuri Fidan da bulundu.