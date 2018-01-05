Çubuk Gençlik Merkezinin temeli atıldı

ANKARA (AA) - Çubuk Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Murat Aslan, gençlik merkezi inşaat çalışmasının başladığını belirtti.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve ihalesi geçen yıl yapılan gençlik merkezinin temeli atılarak, inşaat çalışmasının başladığını söyledi.

Yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak projenin her aşamasında Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ın büyük emeğinin geçtiğini vurgulayan Aslan, projenin yıl sonunda tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Bu tür merkezlerin vatanını, milletini seven ve ailesine hizmet eden gençlerin yetişmesine katkı sağlayacağının altını çizen Aslan, şunları söyledi:

"İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan 3 bin 104 metrekare arsa üzerinde yapımı başlanılan Çubuk Gençlik Merkezinin inşaatı, toplam bin 488 metrekare kapalı alandan oluşmaktadır. Yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak proje 350 günde tamamlanacak. Çok amaçlı spor salonu, kütüphane, kafeterya ve mescidin olacağı merkezde, açık alanlarda ise voleybol, basketbol ve otopark alanı yapılacak. Bu tesiste gençlerimiz eğitsel, sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirecek olup, bu anlamda gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını da katkı sağlanacak. Yaklaşık 22 bin öğrencimizin bulunduğu ilçemizde gençlerimiz, boş zamanlarını daha keyifli ve verimli geçirebilecek."