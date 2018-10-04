Çubuk Canlı Hayvan Pazarı’nda inceleme

ANKARA (AA) - Kaymakam Uğur Sezer, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Çubuk Canlı Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulundu.

Pazarda satış yapanlar ve hayvan alanlarla sohbet eden Kaymakam Sezer, belediye tarafından yeni yaptırılan pazarın, sağlık ve hijyen koşullarıyla İç Anadolu'da örnek olduğunu söyledi.

İlçenin özellikle hayvancılık açısından çok büyük bir potansiyeli bulunduğu söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Acehan ise hayvancılığın daha da güçlendirilmesi, ülke ekonomisine katkı sağlanması için ilçede geniş bir çalışma yapılacağını aktardı.

Acehan, "Üreticilerimizin özellikle son zamanlarda besi hayvancılığında ortaya çıkan ekonomik sıkıntıyla alakalı dertleri var, onları dinledik. Şimdi de OSB toplantısını yaparak bu sorunları masaya yatıracağız inşallah." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa büyük destek verdiklerini anlatan Erol Eraslanoğlu ise çifçiye 370 ton Macar fiği tohumu desteği verdiklerini belirterek, "Çiftçimize destek olmak için buradayız. Çiftçinin sorunlarını ve çözüm yollarını tartışacağız. Bizim desteklerimiz bütün hızıyla devam ediyor. İki gün önce ziraat odalarına 109 tarım makinesi desteğinde bulunduk. Hayvancılıkla ilgili yem bitkisi tohumu desteklerimiz devam edecek." diye konuştu.

Ankara’nın tarımında başkenti olduğunu söyleyen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ise son yıllarda verilen destek ve teşviklerle kentte 550 bine varan büyükbaş, bir milyon 500 bin küçükbaş hayvan varlığı oluştuğunu belirtti.

Korkmaz, yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları dile getirdi:

"Ankara'da ortalama her yıl 260 milyon lira tarım ve hayvancılık sektörüne hibe veriyoruz. Ülke içinde hayvan sayısıyla ilk 5’in içinde yer almaktayız. Tarımsal üretimde, ülkemizde 3’üncü sıradayız. Bu hayvan varlığının artırılması daha da geliştirilmesi noktasında hayvan sağlığı en önemli alanlardan biri. Bu sene ilkbahar döneminde 519 binin üzerinde şap aşılaması yaptık. 19 Eylül itibariyle sonbahar şap kampanyası da başladı. Şu an veteriner hekimlerimiz mahalle mahalle, köy köy, çiftlik çiftlik gezerek hayvancılıkta aşılama faaliyeti yürütüyor. Ankara'da gezmedik, gitmedik hiçbir yer kalmayacak. Yüzde yüzün üzerinde aşılama yapacağız."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak da ilçedeki besi ve yem yetiştiriciliği hakkında bilgiler verdi.