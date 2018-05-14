Çubuk Canlı Hayvan Pazarı hizmete girecek

ANKARA (AA) - Çubuk ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Çubuk Canlı Hayvan Pazarı’nın bu hafta hizmete gireceği bildirildi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, yaptığı açıklamada, Çubuk Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa yapılan, ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede Çubuk-Şabanözü yolu üzerindeki pazarın yaklaşık 10 milyon liraya malolduğunu belirtti.

Tamamlanan yapının önümüzdeki perşembe gününden itibaren hizmete gireceğini aktaran Acehan, pazarın, hayvancılık sektörüne ve ilçe ekonomisine uzun süre hizmet edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlçe merkezinde kalan görüntü kirliliği, kötü koku ve trafik sıkışıklığına neden olan eski hayvan pazarını bu haftadan itibaren kapatıyoruz. Üreticilerimiz ve esnaflarım bundan sonra Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yaptığımız yeni canlı hayvan pazarında faaliyetlerini sürdürecekler. Yaklaşık 35 bin metrekare alanda yapılan canlı hayvan pazarımızda 80 ve 144 metrekare olmak üzere toplam 224 metrekare iki hizmet binası, zabıta, memur, veteriner hekim ve arşiv odaları ile yönetim merkezi, personel odaları, soyunma odaları, mutfak, tuvalet ve duş alanları yer alıyor.

4 bin 386 metrekaresinin üstü kapalı, 3 bin 60 metrekaresinin üstü açık olmak üzere toplam 7 bin 446 metrekare padok alanı bulunuyor. Konaklama odaları, lokanta ve çay salonu gibi sosyal tesislerinde bulunduğu pazarda, araç yıkama, gübre toplama, saman ve yem satış yerleri de yer alıyor. Günlük 800 büyükbaş, bin 200 adet küçükbaş hayvan kapasiteli olacak pazarımızda 50 kamyonun yükleme, boşaltma yapacağı rampalar bulunuyor. Ayrıca ayrı ayrı 40 kamyonun ve 40 otomobilin de çok rahat bir şekilde park edebileceği geniş park alanları da mevcut."