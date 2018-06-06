Çubuk Belediyesinden sanayi arsası satışı

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde, mülkiyeti belediyeye ait 6 sanayi arsası açık arttırmayla satılacak.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Metin, yaptığı açıklamada, Yazır Mahallesi'nde yer alan toplam 6 sanayi arsasının satışı için ihaleye çıkılacağını belirtti.

Yapılacak satışlarla ilçeye yatırımcıların çekilmesini hedeflediklerini ifade eden Metin, şunları kaydetti:

"İlçemizde sanayi bölgesi olarak belirlediğimiz Yazır Mahallemizdeki toplam 233 bin 566 metrekarelik 6 arsanın satışı için mecliste karar alındı. Buradaki arsaların satışı ile ilçemize yatırımcı çekmeyi hedefliyoruz. Özellikle istihdama yönelik yatırımcıların bu bölgeye fabrika veya lojistik merkezler kurmasını planlıyoruz. İnşallah yapılacak ihaleye gerçek girişimci ve yatırımcılarımız katılır. Çubuk-Ankara yoluna 500 metre, Esenboğa Havaalanına yaklaşık 4 kilometre, Ankara merkeze 30 kilometre mesafede olan bu alana yapılacak sanayi, hem yatırımcısına, hem de ilçemize kazandıracaktır. Arsaların gerçek yatırımcıya gitmesi için satışlarda kolaylık da sağlıyoruz. Yapılacak satışlarda yüzde 25'i peşin, geri kalanınaysa 24 ay eşit taksitle ödenme kolaylığı getirdik."

Metin, satışlarla ilgili ihale şartnamesinin ve eklerinin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebileceğini sözlerine ekledi.