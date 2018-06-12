Çubuk Belediyesinden Ramazan Bayramı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Ramazan Bayramı öncesi gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Ramazan Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar kattık. Böylelikle vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Acehan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle çalışmalara hız verdiklerini anlattı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların huzurunu sağlamak için denetim yapacağını anlatan Acehan, denetimlerin bayramdan önce ve bayram süresince de devam edeceğini belirtti.

Acehan, çevre ve gürültü kirliliğiyle ilgili şikayetlerin değerlendirileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bayram öncesi ve sonrası açık olacak pazar yeriyle çarşı merkezindeki alışveriş yerlerinde vatandaşların rahat ve güvenli ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için işportacıların bulvar ve caddeleri işgal etmelerine izin verilmeyecek. Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Ramazan Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar kattık. Böylelikle vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.’’

Dolu dolu yaşanan ramazan ayının ardından özlemle beklenen bayram için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Acehan, "Vatandaşlarımızın bayramı huzurlu geçirebilmeleri amacıyla Fen İşleri, Sağlık İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta müdürlüklerimiz gereken tedbirleri aldı. Bayram süresince gezi ve dinlenme amaçlı ziyaretçi akınına uğrayacak parklarda genel temizlik çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Acehan, ilçedeki mezarlıkların ot ve çöplerden temizlendiğini belirterek, belediyedeki hizmetlerin aksamaması için bayramda nöbetçi personel uygulamasına gidileceği vurguladı.

Diğer günlerde olduğu gibi "Alo 153" hattının bayram boyunca 24 saat kesintisiz hizmet vereceğini, vatandaşların şikayet, istek ve taleplerini buradan bildirebileceğini aktaran Acehan, bayramın tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi.