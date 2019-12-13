Çubuk Belediyesi'nden kadınlar için Ankara gezisi

ANKARA (AA) - Ankara’nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından kadınlara yönelik Ankara gezileri düzenleniyor.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen bugünkü programda, mahallede açılan Kuran Kursu’nda eğitim gören kadın kursiyerlere yönelik gezi düzenlendi.

İlçenin kırsal mahallelerinden Yukarı Çavundur Mahallesi’nde kadınlara yönelik açılan Kuran Kursu’na katılan çeşitli yaş grubundaki kadınlara yönelik düzenlenen gezi ile mahalleli kadınlar, başkent Ankara'nın tarihi dokusunu tanıma fırsatı bulurken, sosyalleşerek toplumla bütünleşmeleri de sağlandı.

Toplam 45 kadının katıldığı gezide, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğduğu ev, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi, Gülbaba Türbesi, Ankara Kalesi, Tacettin Sultan Cami ve Türbesi, Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Camisiedildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gezi hakkında yaptığı açıklamada, mahalle mahalle ilçede yaşayan kadınların Ankara'yı tanıması amacıyla tarihi ve turistik yerlere yönelik gezi düzenlediklerini söyledi.

Geziye katılan Yasemin Çetinkaya da kendilerine Ankara'yı gezme fırsatı sunan yetkililere teşekkür etti.

Organizasyon sayesinde Anıtkabir'i, Hacı Bayram-ı Veli Camisi ile Beştepe Millet Camisi'ni ziyaret ettiğini anlatan Hicaziye Yıldız ise "Bu yaşıma kadar görmediğim yerleri gezme imkanım oldu. Dernek Başkanımız Osman Şahbudak ve Belediye Başkanımız Baki Demirbaş’dan Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.