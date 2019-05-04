Çubuk Belediyesinden esnafa destek

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, belediyenin çalışmalarında kullanılacak ürünlerin ilçe esnafından alınacağı bildirdi.

Demirbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin hizmet ve çalışmaları kapsamında alacağı tüm ürünlerin ilçe esnafından temin edileceğini söyledi.

Milli olmanın yerelden başladığını anlatan Demirbaş, şöyle konuştu:

"Belediyecilik gönül işidir. Biz 'gönül belediyeciliği' yapmak için yola çıktık. Adaylık sürecinden bu yana söylediğimiz gibi tüm alanlarda kazanan Çubuk'ta yaşayanlar ve Çubuk olacak. Aldığımız bu karar sayesinde ilçemizde bir nebze de olsa ekonomik canlanma olacak. Böylece kaynaklarımız yine ilçemizde kalacak. Çubuk Belediyesi olarak esnafımıza elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."