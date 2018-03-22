Çubuk Belediyesi ile KOSGEB girişimcilik kursu protokolü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk İlçesi Belediyesi ile KOSGEB Ankara Siteler Müdürlüğü arasında "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri" protokolü imzalandı.

Protokol töreninde konuşan KOSGEB Ankara Siteler Müdürü Dr. Mehmet Görkem, bölgelerinde girişimci sayısını artırmak için belediye ile güç birliği yaptıklarını söyledi.

İş birliği için Belediye Başkanı Acehan'a teşekkür eden Görkem, "Belediyemizle yeni girişimci adaylarına yönelik düzenleyeceğimiz eğitim protokolünü imzalamış bulunuyoruz. Artık eğitim gören yeni girişimcilerimiz KOSGEB’in hibe desteği olan 50 bin lirayı ve uzun vadeli 100 bin lirayı rahat bir şekilde alabilecekler.

Bu eğitimi bitiren vatandaşlarımız alacakları belgelerle sadece Çubuk’ta değil, Türkiye’nin neresinde olursa olsun KOSGEB’in desteklediği sektörlerde iş kurmaları halinde bu avantajlardan faydalanabilecekler." diye konuştu.

Çubuklu gençleri girişimci olmaya ve kendi iş yerlerini açmaya davet eden Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da, "Genç olsam bu imkanı kaçırmam ve kendi iş yerimi açarım. Ben buradan özellikle gençlerimize iş arayıp asgari ücretle çalışmaktansa kendi iş yerlerini açmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

KOSGEB'in eğitim hizmetlerini ilçe halkının ayağına getirmek için bu protokolü imzaladıklarını söyleyen Acehan şunları kaydetti:

"Hükümetimizin sağladığı imkanlardan ilçe halkımızın da yararlanabilmesi için bu sertifikanın alınması zorunludur. Bu sertifikanın alınması için de biz belediye olarak gerekli destekleri veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Çubuk’ta bu tür eğitim faaliyetlerine önem verdik. Amacımız daha çok insanımızın bu imkanlardan faydalanmasıdır.

Özellikle ilçemizdeki kadın ve genç bireylerin ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Bu proje kapsamında kafasında iş fikri olan kadınlarımıza gençlerimize bu iş fikri nasıl hayata geçirilir, nasıl iş yeri kurulur, bunlar öğretilecek. İş yeri açmayı düşünen ve bu hizmetten yararlanma isteyenler, belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğüne müracaat edebilir."



