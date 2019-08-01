ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen, "Çubuk Belediyesi 5. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası"na katılan yerli ve yabancı sporcular ilçeyi gezdi.

Çubuk Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen turnuva sürerken, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince ilçede konaklayan yerli ve yabancı 920 sporcuya yönelik de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İlçede konaklayan sporcular, ilçenin tarihi ve kültürel yerleri ile ilçeye özgü Çubuk turşusu ve Çubuk Agat taşı işleme atölyelerini gezdi.

İlçenin mesire alanlarını da ziyaret eden sporcular, daha sonra düzenlenen programda gönüllerince eğlendi.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, turnuvaya katılan sporcular ile ailelerinin geldikleri şehri ve değerlerini daha iyi tanıması için gezi düzenlendiğini söyledi.

Turnuva kapsamında ilçeye yaklaşık 2 bin 500 kişinin geldiğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu misafirlere birer kültür elçisi gibi ilçemizin tarihi ve turistik yerlerini tanıtıyoruz. Onlar da memleketlerine gittiklerinde ilçemizden ve ilçemizin ürünlerinden bahsedecekler. Aynı zamanda önümüzdeki ay düzenleyeceğimiz festivalimizi tanıtıyor, aileleriyle festivale davet ediyoruz. Bu şekilde yapılan programların güzel sonuçlar vereceğine inanıyorum."

Kılıç, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.