Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan şehit ailesine ziyaret

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, mazbatasını aldıktan sonra ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı.

Demirbaş, Ağrı'nın Tendürek bölgesinde 1993'te şehit olan arkadaşı Ali Gergin'in babası Ramazan ve annesi Satı Gergin'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit babası Gergin, "Gerçekleştirdiğiniz bu anlamlı ziyaretiniz bizi çok mutlu etti. Allah her zaman yolunu açık etsin. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Senin de arkadaşın olan ciğerparemiz, ilk göz ağrımız şehit düştüğü andan itibaren devletimiz hep yanımızda oldu." dedi.

Demirbaş ise şehit yakınları ve gazilerinin her zaman başlarının tacı olduklarını vurguladı.

Şehit yakınları ve gaziler için ne yapılsa az olduğunu ifade eden Demirbaş, şunları söyledi:

"Ali kardeşim ile çok yakın arkadaştık. Onun yokluğu bizleri derinden üzmüştür ancak şehitlik derecesi o kadar yüksek ki peygamberlik makamından sonra gelen en önemli makamdır. Onun o makamda olması yüreğimize su serpmektedir. Her nefis ölümü tadacaktır ama bazı insanlar şehitlik gibi bir mertebeyle ölümü tadarlar. Ali kardeşimiz şehitlik mertebesiyle ölümü tattı. Vatan, millet, ezan, bayrak, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz için en yüce varlığı olan canını verdi."

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da Demirbaş'ın ilk ziyaretini şehit yakınlarına gerçekleştirmesini çok anlamı bulduklarını dile getirerek, "Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu ziyaret tüm şehit yakınlarını mutlu etmiştir." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Demirbaş, şehit ailesi ile bir süre sohbet etti.

Demirbaş'a ziyarette, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Doğan, belediye meclis üyesi Oğuz Demirel ve belediye personeli Kadir Sağbazar eşlik etti.