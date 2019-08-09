Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'tan Kurban Bayramı mesajı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında,ların kardeşlik, paylaşma ve dayanışma bilincini yenilemeye, pekiştirmeye vesile olduğunu belirten Demirbaş, şunları kaydetti:

''Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakarlığın simgesi olan Kurban Bayramı'nın anlamını çok iyi kavramalıyız ve geleceğimiz olan yavrularımıza kavratmalıyız. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da başta muhtaçların olmak üzere komşularımızın ve yakınlarımızın hanelerine, daha fazla sevgi, muhabbet ve mutluluk taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmaktır. Gönülden paylaşmalı ve hakkıyla vermeliyiz. Unutmamalı ki bayram coşkusunu ve mutluluğunu 7'den 77'e hep birlikte yaşayabilirsek anlamlıdır.

Özellikle bu Kurban Bayramı'nın en yakın zamanda güzel günlerin müjdecisi olmasını temenni ediyorum. Kucaklaşarak, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak bayram sevincini çoğaltmalıyız. Aile büyüklerimizin hayır dualarını almalıyız. Evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmamalıyız. Bu duygularla Mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bayramın, ülkemizle birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."