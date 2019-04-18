Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, muhtarlarla buluştu

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Demirbaş, ilçedeki tüm mahallelerinin sorunlarına hakim olduğunu söyledi.

Sorunların çözümü için el birliğiyle çalışacaklarını vurgulayan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız ve en önemli yol arkadaşımız. Mahallelerdeki sorunları, sıkıntıları, halkımızın bizlerden taleplerini ilk olarak elimiz, kolumuz, kulağımız ve gözümüz olan muhtarlarımızdan öğreniyoruz. Kapılarımızda, gönlümüzde sizlere sonuna kadar açıktır. Gerek şahsımla gerek başkan yardımcılarımla gerekse de müdürlerimizle günün hangi saati olursa olsun görüşebilir, taleplerinizi iletebilirsiniz. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek ilçemize ve burada yaşayan güzel insanlara daha güzel hizmetler sunacağız.’’

Toplantıya, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP Çubuk İlçe Başkanı Ali Çankaya, belediye başkan yardımcıları Harun Olmuş, Lokman Kılıç ve belediye meclis üyeleri de katıldı.