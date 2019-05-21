Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'dan şehit ailesiyle iftar

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, şehit ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

Demirbaş, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş’nın Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ailenin iftar sofrasına misafir olan Demirbaş, "Şehit yakınları için ne yapılsa az. Genç kardeşimiz, yavrumuz, bu vatanın birliği, beraberliği ve bölünmezliği bütünlüğü için canını feda etti. Şehit ailelerimizin hepsi bizim başımızın tacıdır. Biz onların her zaman yanındayız, olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şehidin babası Bahtiyar ile annesi Saniye Tunca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.