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Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’dan Ankaragücü’ne ziyaret
ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert’i ziyaret etti.Demirbaş, MKE Ankaragücü'nün Beştepe Tesisleri’nde gerçekleştirdiği ziyarette, olağanüstü kongreyle seçilen Başkan Mert ile görüştü,...
Genel 03.12.2019, 14:11
ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert’i ziyaret etti.
Demirbaş, MKE Ankaragücü'nün Beştepe Tesisleri’nde gerçekleştirdiği ziyarette, olağanüstü kongreyle seçilen Başkan Mert ile görüştü, görevinin hayırlı olmasını diledi.
Başkan Mert de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ankaragücü’nü hak ettiği yere taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Mert, "’Ekip olarak tüm mesaimizi Ankaragücü için harcıyoruz. Ankaragücü camiasının bir kültürü, büyük bir tarihi ve taraftar kitlesi var. İnşallah bu camiaya layık olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
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