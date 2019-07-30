Çubuk Başsavcısı Demir'den Başkan Demirbaş'a ziyaret

ANKARA (AA) - Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir, Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ı makamında ziyaret etti.

Göreve atanmasının ardından kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Demirbaş'a teşekkür ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Demir, "Çubuk, gerçekten ülkemizin her köşesi gibi güzel bir şehir. Geleli kısa bir süre olmasına rağmen alıştık." dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Demirbaş ise çalışma ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

İlçede bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali hakkında da bilgi veren Başkan Demirbaş, ’"Yöresel ürünleriyle ve en önemlisi festivalimizle tüm dünyaya ismini duyuran bir ilçeyiz. İnşallah sizlerin nezdinde tüm meslektaşlarınızı festivalimizde ilçemizde ağırlamaktan son derece memnun kalacağız. Bu vesileyle ülkemizdeki tüm adliye mensuplarını Eylül ayının ilk haftası düzenleyeceğimiz festivalimize davet ediyoruz." dedi.



