Çubuk Barajı'nda temizlik çalışması

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çubuk-1 Barajı ve barajın beslendiği kanallarda temizlik çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kamil Ocak, Şefkat, Hasköy, Subayevleri, Güçlükaya, Kalaba, Gümüşdere, Basınevleri, Baraj, Solfasol, Güneşevler ve Doğu mahallelerini kapsayan Çubuk havzasının 230 hektarlık alanında temizlik çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu alanların yanı sıra Çubuk-1 Barajı'nda iş makineleriyle dip temizlik yapıldığı, barajın beslendiği şehir içindeki su kanallarında ve derelerde temizlik çalışması yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çubuk Havzası'ndaki temizlik çalışmalarında kullanılan fiziksel yöntemle yaklaşık 400 bin liralık tasarruf sağlandı. Temizlik çalışmalarında çevre düzenlemesi ve fiziksel mücadele (kurutma) yöntemine ağırlık verilirken biyosidal (vektörleri zararsız hale getiren) ürünlerin uygulanma miktarları azaltıldı. Bu yöntem sayesinde hem çevre kirliliği ortadan kaldırıldı hem de ekonomiye önemli katkı sağlanmış oldu."

