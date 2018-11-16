Çubuk Akademi yeni dönem eğitimlerine başladı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce yürütülen "Çubuk Akademi Projesi" yeni dönem eğitimleri başladı.

Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yeni dönem eğitimlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Kaymakam Uğur Sezer, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, projeden sorumlu danışman öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Kaymakam Uğur Sezer, Çubuk Akademi'nin her yönüyle örnek bir proje olduğunu gördüğünü söyledi.

Hayatta en pahalı şeyin hayat tecrübesi olduğunun altını çizen Sezer, "Sizlerle buluşturulacak bu önemli kişilerin hayat tecrübelerinden mutlaka yararlanınız. Sizler bu memleketin ay yıldızlı bayrağının geleceğisiniz. Bizlerin oturduğu yerlerde sizler oturacaksınız. Onun için kendinize güvenmeniz, birer Çubuklu olarak, Türkiye Cumhuriyetinin alnı açık, başı dik vatandaşı olarak geleceğe güvenle bakmamız için çok çalışmamız lazım. Sizlere düşen algılamak, anlamak, yapmak ve geçmişin hatalarını tekrar etmemektir." dedi.

Eğitimin uzun soluklu bir iş olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Acehan ise en güzel yatırımın geçlere yönelik eğitim yatırımı olduğunu belirtti.

Çubuk Akademi'nin Çubuklu gençlere gelecekleriyle ilgili yön verdiğini kaydeden Acehan, ilçede çok sayıda yeni projeyi hayata geçirdiklerini, gelecek dönemle ilgili de yeni proje hazırladıklarının sürdüğünü ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan, akademinin 5'inci yılına girdiğini ve bundan gurur duyduklarını söyledi.

Akademi kapsamında gençlere gelecek ile ilgili hedef belirlemelerini ve bu yolda ilerlemelerini sağladıklarını anlatan Aslan, "Öğrencilerimize üniversite ve üniversite sonundaki yol ayrımlarından haberdar etmek istedik. Bir ufuk turu ve beyin fırtınası yapmanızı istedik. Alanında örnek kişileri sizlerle tanıştırmak istedik ve bunları da yaptık. Biz akademide Osmanlı Enderun sistemine dayanan bir düşünceyle yola çıktık." dedi.



