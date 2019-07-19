Çubuk 1 Baraj Gölü'nün temizliğine hız verildi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Çubuk 1 Baraj Gölü'ndeki çok yönlü temizlik çalışması devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kötü koku ve haşere nedeniyle vatandaşlar tarafından kullanılamayan Çubuk 1 Baraj Gölü'nün, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan bakım çalışmalarının ardından mesire alanı olarak tekrar eski haline kavuşması sağlanacak.

Baraj gölünü eski günlerine döndürmek amacıyla yoğun mesai harcayan ekipler, dip çamurunun tahliyesine hız verdi.

- Keçiören Ihlamur Parkı'na temiz su kaynağı sağlanacak

Açıklamada, Çubuk 1 Baraj Gölü'nde yapılan detaylı temizlik çalışmasının Keçiören Ihlamur Parkı'na da nefes aldıracağı belirtildi.

Baraj gölünün temizlenmesi sayesinde, Ihlamur Parkı'nın içinden geçen dereye Çubuk 1 Baraj Gölü'nden yosunlu ve kirli su yerine temiz suyun akacağı bilgisi verildi.