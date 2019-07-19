Çubuk 1 Baraj Gölü'nün temizliğine hız verildi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Çubuk 1 Baraj Gölü'ndeki çok yönlü temizlik çalışması devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kötü koku ve haşere nedeniyle vatandaşlar tarafından kullanılamayan Çubuk 1 Baraj Gölü'nün, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan bakım çalışmalarının ardından mesire alanı olarak tekrar eski haline kavuşması sağlanacak.
- Keçiören Ihlamur Parkı'na temiz su kaynağı sağlanacak
Açıklamada, Çubuk 1 Baraj Gölü'nde yapılan detaylı temizlik çalışmasının Keçiören Ihlamur Parkı'na da nefes aldıracağı belirtildi.
Baraj gölünün temizlenmesi sayesinde, Ihlamur Parkı'nın içinden geçen dereye Çubuk 1 Baraj Gölü'nden yosunlu ve kirli su yerine temiz suyun akacağı bilgisi verildi.