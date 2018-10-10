CÜ Yenidoğan Ünitesi'ne uzman doktor atandı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yenidoğan Ünitesi'ne uzman doktor ataması gerçekleştirildi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ataması gerçekleştirilen Uzman Doktor Gaffari Tunç, göreve başladı.

Tunç, Cumhuriyet Üniversitesinin 1974 yılında kurulmuş çok gelişmiş bir üniversite olduğunu belirtti.

Sivas ve çevre illerden gelecek hastalara yardımcı olabilmek için burayı seçtiğine değinen Tunç, "Hastalarımızın artık farklı şehirlere tedavi için gitmelerine gerek yok. Prematüre bebekler, konjenital diyafram hernileri, doğumsal kalp hastalığı gibi hastalığı olanlar bu üniteye alınmıyordu. Bu hastalar dış merkezlere sevk edilmekteydi. Biz bu ünitemizi yeni baştan kurarak bundan böyle bu tür hastalıklar ve yeni doğanla ilgili her türlü hastalıklara burada bakabileceğiz." ifadesini kullandı.

Tunç, Yenidoğan Ana Bilim Dalı'nın personel durumu ve tedavi işleyişi hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Yenidoğan Ünitemizde on yedi hemşire, bir uzman doktor ve iki asistan arkadaşımızla şu an aktif hizmet vermekteyiz. Zamanla tüm hastalarımıza bakacak seviyeye geleceğiz. Bundan sonra sıkıntılı olan hastalarımızı kendi ünitemizde tanılarını ve tedavilerini düzenleyip programlayacağız. Hastalarımızın artık çevre illere tedavi için gitmelerine gerek yok. Gebelerimizi, sorunlu olan gebelerimizi, sıkıntısı olan hastaların takiplerini Kadın Doğum Ana Bilim Dalı ile beraber yapıp, bebeklerine ünitemiz yoğun bakım servisinde bakacağız."