CÜ Vakfı Okulları istişare toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları 2018-2019 eğitim öğretim dönemi istişare toplantısı yapıldı.

Kahvaltı programı ile başlayan programa okul yönetimi, öğretmenler, yardımcı personel ve danışmanlar katıldı.



Ekip olarak işlerini severek yaptıklarını belirten Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Genel Koordinatörü Metin Çağan, "Biz ülkemizin çocuklarını seviyoruz. Bu inanç ve sevgi ile güzel bir eğitim öğretim dönemi geçireceğiz ve başarılı bir şekilde tamamlayacağız. Yıl sonunda mutlu bir tablo ile karşılaşacağız. İçinde bulunduğumuz topluma iyi bir şeyler vereceğiz. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ayrımı olmadan bir ve bütün olarak çocuklarımıza ve velilerimize olumlu sonuçlar yansıtacağız." dedi.

Okulun açılışından önce amaçlarının motivasyon paylaşımı olduğunu ifade eden Çağan şunları söyledi:

"Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları ailesi olarak eğitimin uzun soluklu bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Bizler eğitimde yeni bir soluk olarak işimize başladık. İlk gün ki heyecanımızla öğrencilerimize en iyiyi verebilmek için çalışmalarımızı hazırlıklarımızı tamamladık.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları ailesi olarak devir işlemlerinin ardından çıktığımız bu yolda fiziksel ve eğitimsel anlamda getirdiğimiz yeniliklerle mükemmel bir başarıya ulaşacağız. Belli bir bilgi birikimi ve heyecanla eğitime hazırız."



