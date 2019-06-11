CÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrenci alacak

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, lisansüstü programlara bin 48 öğrenci alımı yapılacak. Yatay geçiş kontenjanlarıyla da öğrenci alınacak programın başvuruları 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında https://obs.cumhuriyet.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/ adresinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Felsefe, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, İşletme, Muhasebe Finans ve Bankacılık, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sosyoloji, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı doktora programlarına 92 öğrencinin, Antropoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Felsefe, Felsefe ve Din Bilimleri, İktisat, İletişim Bilimleri, İslam Tarihi Ve Sanatları, İşletme, Maliye, Muhasebe Finans Ve Bankacılık, Müzik, Resim, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri tezli yüksek lisans programlarına 370 öğrencinin alınacağı açıklandı.

Tezsiz yüksek lisans için Endüstriyel İlişkiler ve İnsan Kaynakları, Finansal Ekonometri, İletişim Bilimleri, İşletme, Kamu Yönetimi, Muhasebe Finans ve Bankacılık, Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği, Temel İslam Bilimleri, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri programlarına ise 550 öğrenci alınacak.

